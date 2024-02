Crollo nel cantiere a Firenze, Giani: «Possiamo dire che i morti sono cinque». Si cerca ancora il corpo dell'ultimo disperso

Sale a cinque il bilancio del crollo nel cantiere del supermercato di via Mariti a Firenze. I vigili del fuoco, che hanno lavorato tra le macerie tutta la notte, hanno recuperato il corpo di un quarto operaio. Inoltre purtroppo non ci sono più speranze di salvare l'ultimo operaio disperso. Lo ha riferito il presidente della Regione Giani: «Ormai possiamo dire che sono cinque i morti, sicuramente un bilancio drammatico. Poco fa ho avuto notizia che si sta provvedendo a raccogliere l'ulteriore salma».

Vigili del Fuoco: «Non trovato il punto del quinto corpo»

«Non abbiamo ancora individuato il punto», dove si troverebbe il quinto operaio disperso nel crollo di Ieri mattina in via Mariti. È quanto ha precisato Luca Cari, dirigente nazionale dei vigili del fuoco anche rispetto ad affermazioni del governatore Eugenio Giani. «L'area è piuttosto limitata, però non abbiamo al momento un punto preciso dove cercare», ha spiegato ai cronisti. «Le operazioni sono molto difficoltose - ha ribadito - perché stiamo lavorando sotto una trave gigantesca che incombe sulle teste dei vigili del fuoco». Sul posto sono ancora in azione le squadre di ricerca Usar: «Sono addestrate per questo - ha sottolineato - sanno quello che devono fare, come mettere in sicurezza lo scenario. per procedere senza ulteriori rischi». Il dirigente non fa ipotesi su quando potrebbe essere individuato il corpo di quella che risulta l'ultima vittima del crollo. Sul cantiere da venerdì mattina si stanno alternando ininterrottamente 50 vigili del fuoco: «Lo scenario è abbastanza limitato come spazio - ha ancora spiegato Luca Cari -, quindi si opera con squadre che entrano di volta in volta perché più di quelle non possiamo lavorare contemporaneamente».