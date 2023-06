Fiorello, Amadeus imita Marco Mengoni nell'ultima puntata di Viva Rai2: «Sembri un lupo mammaro», poi lo showman si commuove

Fiorello e Amadeus si sono riuniti per l'ultima puntata di Viva Rai2 dove, tra sketch divertenti ed esibizioni in Via Asiago, a Roma, i due amici di vecchia data hanno dimostrato, ancora una volta, la loro complicità e il loro talento. L'amicizia che li lega da anni, infatti, è molto amata dai fan che sono accorsi a commentare il programma. Insieme a loro due era presente anche il regista Gabriele Muccino che si è goduto l'ultima puntata accanto allo showman.

Andiamo a vedere che cosa è successo nell'ultima puntata di Viva Rai2.

Pippo Baudo, frecciatina ad Amadeus su Sanremo in diretta: la reazione di Fiorello a Viva Rai2

Viva Radio 2, perchè Marco Mengoni non ha accettato l'invito di Fiorello? Cosa ha svelato il conduttore