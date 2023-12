Filippo Turetta non vede i funerali di Giulia, i suoi genitori assenti alla cerimonia: «Sempre più provati, c'è bisogno di tranquillità»

I genitori di Filippo Turetta non hanno partecipato ai funerali di Giulia Cecchettin che si sono svolti ieri nella basilica di Santa Giustina a Padova. Come lui, che si pensava che in un primo momento potesse guardare in tv la cerimonia di addio alla sua ex fidanzata, in realtà non ha potuto vedere nulla: «Gli hanno tolto giornali e tv per preservarlo», dice Marco Rigato, il sindaco di Torreglia, la cittadina dell'assassino di Giulia. Lo riporta il Gazzettino.

