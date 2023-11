Filippo Turetta, il fratello 18enne Andrea non parla: «Suo fratello è diventato un killer, per lui è difficile sentirlo chiamare così»

Andrea Turetta ha 18 anni. E' il fratello minore di Filippo Turetta, il 22enne arrestato per aver ucciso la sua ex fidanzata Giulia Cecchettin. Quel fratellone maggiore da qualche giorno è diventato il killer di cui parla tutta Italia. «Non è facile per lui, soffre molto», ha confessato il padre Nicola Turetta. «Eravamo a tavola l'altra sera quando Filippo è stato trovato. L'altro mio figlio ha sentito al telegiornale che il killer era stato fermato in Germania. È dura sentir parlare così di un fratello».