Etta è diventata famosa negli ultimi mesi dopo il tormentone "Amadeus" durante la settimana di Sanremo. La cantautrice campana ha rivelato che negli ultimi giorni è stta vittima di molestie a Milano e non si trovava da sola a girare per le strade della città, anzi. La denuncia arriva da un video sul suo profilo social Instagram e, poi, Tiktok, dove racconta come è andata.