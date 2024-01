«Epstein aveva video hard di Trump, Clinton e del principe Andrea». Le rivelazioni degli ultimi documenti riservati

Caso Epsetin, diffusi nuovi documenti riservati. Jeffrey Epstein avrebbe avuto registrazioni video di rapporti sessuali tra una donna e alcuni suoi amici di alto profilo, tra cui Donald Trump, Bill Clinton, il principe Andrea e il magnate britannico Richard Branson. È la rivelazione esplosiva della desecretazione dell'ultima tranche di documenti legati al caso del finanziere-pedofilo, suicidatosi in cella a New York nel 2019 mentre attendeva un processo per traffico sessuale di minorenni.