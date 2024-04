Meghan Markle e i video su YouTube del fratello Thomas che la prendono in giro: scoppia la polemica

di Redazione web

Il fratellastro di Meghan Markle si è preso gioco di lei in vari video online su YouTube. Tra i due, anche se sono cresciuti insieme, non c'è un bel rapporto da più di un decennio. Non è la prima volta che il fratello le mette i bastoni tra le ruote: ecco cosa era successo prima del matrimonio con il principe Harry.

Meghan Markle ridicolizzata su YouTube: cosa sta accadendo

Thomas Markle Junior ha 57 anni e da oltre 10 non ha alcun rapporto con la sorellastra Meghan, duchessa di Sussex. Negli ultimi giorni, l'uomo ha pubblicato alcuni spiacevoli video su YouTube nei quali deride la duchessa: nelle registrazioni indossa un cuscino nel maglione, una parrucca e una tiara per somigliare alla duchessa e si fa chiamare "Me-gain" (un soprannome dispregiativo inventato tempi addietro da altri haters).

Thomas ha creato un vero e proprio canale su questa piattaforma che prende di mira tutta la vita di Meghan e in cui si lamenta della famiglia reale. L'ex corrispondente della BBC Jennie Bond ha definito i video «grotteschi» e ha accusato Thomas Markle di aver commesso «un tradimento supremo». Anche uno dei giornalisti più vicini alla famiglia reale ha chiarito che Meghan, in questa situazione, si trova all'interno di un gesto traditore da parte della sua stessa carne e del suo stesso sangue. L'ex ministro dell'economia e deputato Damian Collins, intanto, attende un intervento massiccio da parte del Web: «Le principali società di social media devono fare di più per combattere i contenuti dannosi sulle loro piattaforme, comprese le campagne di molestie e intimidazioni.

La lettera a Harry: «Non è la donna giusta per te»

Il canale YouTube non è l'unica trovata del fratello per deridere Meghan. Thomas Markle Jr, infatti, aveva scritto una lettera al principe prima del matrimonio al Castello di Windsor, nel 2018, in cui gli consigliava di non sposarla. In quel testo, Thomas ha descritto la sorellastra come «ovviamente non la donna giusta per te [...] presuntuosa e superficiale, prenderà in giro te e l'eredità della famiglia reale». «Sono confuso sul perchè tu non veda la vera Meghan» diceva la lettera. In tempi successivi, però, si è scusato per mezzo di un altro testo: «Cari Meghan e Harry, la prima cosa che voglio dire a entrambi è che mi dispiace dal profondo del mio cuore per la lettera terribile e meschina che vi ho scritto. E voglio che entrambi sappiate che non viene dalla persona che sono, ma da una parte molto oscura e ferita del mio cuore». Perchè c'è tanta freddezza tra i due fratelli? Per quale motivo l'uomo si è sentito ferito? Thomas Markle ha raccontato di essersi sentito violato quando la relazione della sorellastra col principe è diventata pubblica. I famigliari di Meghan sono improvvisamente diventati personaggi pubblici, la loro privacy è stata intaccata e questo li ha colti di sorpresa, più negativamente che positivamente. «Lascia che ti dica che è stato molto, molto stressante dover affrontare tutto da solo e senza alcun aiuto», ha specificato Thomas. Da quello che sappiamo, però, la sorella non lo ha perdonato.

