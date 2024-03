Si scava tra le amicizie, tra i contatti social, tra le conoscenze a ogni livello. È stato caratterizzato da indagini in questi ambiti l'ottavo giorno di ricerche sulle tracce di Edoardo Galli, il ragazzo di 16 anni di Colico, in provincia di Lecco, scomparso giovedì scorso dopo essere uscito da casa per andare a scuola al liceo Nervi Ferrari di Morbegno, nella provincia di Sondrio, dove non è mai arrivato.