Giovane donna colpita da 30 coltellate dall'ex fidanzato mentre va al lavoro: è grave. Lesioni all'occhio, al polmone, all'adome e al torace

Una giovane donna è stata ferita con almeno 30 coltellate dall'ex fidanzato questa mattina all'alba: è stata ricoverata in ospedale ed è in gravi condizioni. Sarebbero almeno 30, infatti, le coltellate inferte ad una donna A.C. di 35 anni, su cui si è accanito l'ex fidanzato. È successo a Monopoli, in provincia di Bari.

<h2>Lesioni all'occhio, al polmone, all'adome e al torace</h2>

È ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Bari, la donna di 35 anni che questa mattina è stata accoltellata a Monopoli, nel Barese riportando il collasso di un polmone, danni a un occhio e diversi traumi all'addome e al torace: nelle prossime ore sarà sottoposta ad alcuni interventi chirurgici.

Ad accoltellare la donna dai primi accertamenti dei carabinieri sarebbe stato l'ex compagno individuato e fermato successivamente dalle forze ordine. Al momento non è stata ritrovata ancora l'arma utilizzata dall'uomo per ferire la 35enne.