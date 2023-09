Dieta dopo le ferie, il nutrizionista: «Pomodoro miglior alleato. Detox con verdure, pesce e tisane alla malva»

Perdere peso dopo le vacanze estive è tra i buoni propositi di chi vuole tornare alla routine quotidiana con il piede giusto dopo le ferie. Non sempre è facile trovare la dieta più efficace a evitare lo stress. Il rientro, infatti, può essere un trauma per la mente, costretta a doversi riadattare ai ritmi frenetici della quotidianità, ma anche per il fisico, che deve ritrovare il suo equilibrio dopo qualche strappo alla regola in più durante le vacanze.

«I nostri migliori alleati sono le verdure insieme alla frutta. E in particolare il pomodoro, a settembre ancora in piena stagione», spiega all'Adnkronos Salute Ciro Vestita, nutrizionista e fitoterapeuta, autore di diversi libri dedicati ai due argomenti. «In ferie abbiamo mangiato tutti un po' di più. E soprattutto bevuto. Quindi conviene, in ogni caso, un pò di disintossicazione». E i miglior metodo per disintossicarsi è mangiare verde. «Il pomodoro che non è un ortaggio ma un vero e proprio frutto, è utilissimo in questo contesto. Questa estate abbiamo avuto pesanti ondate di calore che, per tutti, ha significato anche perdita di sali minerali. Per reintegrare il sale più nobile, il potassio, il succo di pomodoro, condito con succo di limone e peperoncino è ideale. Questa semplice ricetta, oltre a reintegrare i sali, è utile anche per chi vuole perdere un pochino di peso perché spezza la fame: bevendone un bicchiere prima di pranzo e uno prima di cena l'appetito si riduce molto».