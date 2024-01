Dieta e abbuffate, poi il commento mentre è fuori con l'amica magra: «Vai a casa a ingozzarti». L'intervento che ci ha dato un taglio

Accettare il proprio corpo e capirne il valore, in modo da prendersene cura nel modo migliore possibile, è per tanti un percorso pieno di ostacoli, molti dei quali creati dalla società in cui viviamo e che in maniera più o meno esplicita ci suggerisce come dovremmo apparire, quanto dovremmo pesare, di che colore dovrebbero essere i nostri capelli.

Non si tratta più soltanto di una questione di salute, ma di apparenza, e sebbene piacersi e apprezzare la propria immagine riflessa sia parte integrante di quel percorso, è difficile rendersi conto quando si agisce non per stare meglio ma per adattarsi a ciò che pensiamo gli altri vogliano vedere.

Tara, una donna di Manchester, ha cominciato ad avere problemi col proprio peso sin dalla nascita di suo figlio, nel 2011, quando aveva appena 17 anni. Successivamente, ogni tentativo di ritornare in forma sembrava una causa persa, sforzi incredibili senza nessun risultato. Una sera, tuttavia, qualcosa è cambiato.