Denny Mendez in cerca di pubblicità con l'ex di Valeria Marini? L'ex Miss Italia: «Meglio che non risponda»

Al settimanale Nuovo l'ex Miss Italia 1996, Denny Mendez, preferisce non rispondere alle provocazioni di Valeria Marini probabilmente gelosa che il suo ex stia con l'attrice di teatro...

A Denny Mendez batte nuovamente il cuore. Dopo la fine del suo matrimonio con il produttore cinematografco Oscar Generale, che l’ha resa mamma di una bambina di sette anni, India Nayara, l'ex Miss Italia ha ritrovato l'amore con Gimmi Cangiano. «Non ho mai smesso di sognare e mi sono concessa questo sogno. L’amore arriva in maniera inaspettata».

La reazione di Valeria Marini

Poco inaspettata invece è la reazione di Valeria Marini che non avrebbe gradito la relazione tra il suo ex, deputato di Fratelli d’Italia, e la Mendez. E non ha fatto nulla per nasconderlo dichiarando di non conoscere la storia di Denny e accusandola, scrive il settimanale Nuovo, di essere solo in cerca di popolarità.

La risposta è secca: «Non ho niente da dire su questo argomento». Ma è felice: «La nostra è una storia abbastanza recente e per adesso stiamo bene».