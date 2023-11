Covid, la variante Pirola nel mirino dell'Oms: «Possibili picchi di contagi, ma rischio basso per la salute»

Il Covid c'è ancora, con le ultime varianti che continuano a imperversare in Europa e nel mondo. L'ultima è la variante Pirola, che l'Oms classifica ora come «variante d'interesse», come confermato dall'epidemiologa Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico per Covid-19 all'Organizzazione mondiale della Sanità. «Abbiamo pubblicato una valutazione del rischio per la variante di Sars-CoV-2 BA.2.86», nota come Pirola, «e i suoi sottolignaggi. Precedentemente questa variante era elencata fra le varianti sotto monitoraggio», Vum. L'Organizzazione mondiale della sanità «la sta ora classificando come variante d'interesse», Voi.

