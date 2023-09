Covid, i casi aumentano: +44% in una settimana. Variante Eris prevalente in Italia, i sintomi e le nuove regole

Per la terza settimana di seguito, la crescita di nuovi casi di contagi da Covid fa registrare un aumento. I nuovi casi sono 21.309 in sette giorni, e i dati del monitoraggio a cura dell'Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute mostrano «un'incidenza dei casi diagnosticati e segnalati pari a 31 casi per 100mila abitanti, in aumento rispetto alla settimana precedente (24 casi per 100mila abitanti). Si registra anche - secondo l'ISS - una crescita dei ricoveri che è attualmente al 3%, contro il 2,7% della scorsa settimana, e in leggero aumento anche l'occupazione delle terapie intensive (0,6% rispetto allo 0,4% della rilevazione della scorsa settimana), dove sono ricoverate 49 persone.

Covid, i casi in aumento

Nonostante i numeri siano in aumento, la situazione non fa scattare campanelli d'allarme, anche se rende necessaria maggiore prudenza. I nuovi contagi sono, nel 42% dei casi sequenziati, causati dal dilagare della variante Eris, quella attualmente prevalente. Dobbiamo allarmarci? No. Prendere precauzioni? Sì, come quelle che abbiamo imparato a prendere in questi anni, a partire dalle mascherine.