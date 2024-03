Concorso polizia penitenziaria 2024: il bando da oltre 2.500 posti. Come fare domanda, i requisiti e le prove

In arrivo il nuovo concorso per gli allievi di polizia penitenziaria. Il Ministero della Giustizia ha messo a disposizione un bando da 2568 posti per ampliare la sicurezza nelle carceri e non solo. Saranno previste molte prove, sia fisiche che scritte, fino all’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale. scopriamo insieme chi si può candidare e come si può fare.

Concorso docenti, come funziona la prova scritta e il punteggio minimo per accedere all'orale