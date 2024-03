Maxi rissa in centro dopo la processione di Pasqua: calci e pugni in strada tra 15 persone, uno finisce in ospedale

di Redazione Web

Una rissa furibonda è scoppiata nel pomeriggio in via Cesare Battisti, trafficata strada del centro di Taranto. A calci e pugni si sono affrontate una decina di persone tra urla e insulti. Tutte da accertare le motivazioni che hanno innescato la violentissima zuffa. Ma non è tutto perché c'è stato un secondo "round" di questa rissa e altre due persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale.

Dopo qualche ora, infatti, la rissa ha avuto un secondo round con una nuova scazzottata tra alcuni dei protagonisti della prima lite. Altri due uomini, secondo fonti dell'Asl, hanno dovuto fare ricorso alle cure del sanitari del nosocomio cittadino per ferite e contusioni soprattutto al volto.

Alcuni passanti hanno lanciato l'allarme e sul posto sono intervenute le volanti della Polizia e le ambulanze del 118. Un uomo è stato condotto al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annuniziata. Il primo ferito avrebbe riportato una ferita alla testa.

Gli agenti sono sul posto e stanno cercando di ricostruire le cause e i responsabili dell'incredibile rissa avvenuta proprio alla vigilia di Pasqua.

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Marzo 2024, 10:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA