Concetta Russo, morta a 45 anni: «Uccisa da proiettile vagante». Giallo sulla dinamica, interrogati i presenti

Aveva 45 anni Concetta Russo, la donna che stamattina è morta all'ospedale Cardarelli di Napoli per effetto delle ferite riportate alla testa la scorsa notte a causa di un colpo di pistola calibro 380 che l'ha raggiunta - in circostanze ancora da chiarire - mentre era in casa con i parenti in un appartamento di via del Plebiscito ad Afragola (Napoli). I carabinieri sono al lavoro per far luce sull'esatta dinamica della morte di Concetta, che lascia due figli.