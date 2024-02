Blitz di 5 ragazzini all’asilo Toti: sorpresi a scavalcare il muro

di Mario Antoni

Quartiere Pigneto, terorizzato da baby e teen gang che fanno sempre più paura agli avventori della movida e agli abitanti. Dopo l'accoltellamento dove è rimasto ferito un ragazzino di 15 anni, avvenuto al culmine di una maxi rissa scoppiata tra bande rivali di giovanissimi, sulla cui dinamica sono ancora in corso le indagini, sabato sera, in via del Pigneto 104, alla scuola primaria Enrico Toti i carabinieri, durante un servizio per prevenire altri atti vandalici di cui il plesso scolastico era stato già bersaglio, hanno fermato cinque minori italiani, tra cui un adolescente di 12 anni, e gli altri tra i 13 e 15 anni, intenti a scavalcare il muro di cinta.

I fermati, tutti residenti nel quartiere, eccetto uno, sono ex studenti dell'istituto. Quattro dei fermati, sono stati identificati e segnalati alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, tranne il dodicenne, perché non imputabile per l'età. Proseguono intanto le indagini per identificare gli altri componenti, dieci almeno, che giovedì sera intorno alle 19 sono stati protagonisti della rissa alla metropolitana. Il quindicenne rimato ferito è residente a Torre Angela, mentre gli altri provengono da altre zone. Il tumulto scoppiato l'altra sera, tra bande di giovanissimi è soltanto l'ultima di una serie di liti tra giovani, spesso degenerate in ferimenti di cui non è stata data notizia alla stampa, ma che vengono raccontate dai residenti e dai commerciati del Pigneto terrorizzati dalle dinamiche violente, ormai simili a quelle che avvengono in sud America, che rendono il quartiere, diventato famoso dopo la fiction televisiva dei 'Cesaroni'.

