Cimici da letto, in Italia aumentano i casi: quanto sono pericolosi e come eliminare gli insetti

Dopo l'allarme in Francia per la diffusione delle cimici da letto, la situazione inizia a preoccupare anche l'Italia. Sui social sono in aumento i video delle varie testimonianze. Nei giorni scorsi, una ragazza a Trieste documentava proprio sui social gli effetti del morso di una cimice sul suo corpo: rossore diffuso e labbra gonfie. Questi parassiti, infatti, si nutrono di sangue umano e, trovandosi nei materassi, spesso agiscono di notte.

Cimici dei letti anche in Italia? «Situazione nella norma, almeno per ora». Come evitare il rischio di diffusione

Sale l'allerta cimici

A rilanciare l'emergenza nel nostro paese, Pier Luigi Lopalco, epidemiologo e docente di Igiene all'Università del Salento: «Se ci si accorge della presenza di questi parassiti è bene informare il locale servizio di igiene e quindi, in caso di conferma di infestazione - dichiara Lopalco all'Adnkronos - provvedere alla disinfestazione servendosi di servizi professionali. Se non si fa una disinfestazione professionale le cimici ritornano».