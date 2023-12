Caro acqua, stangata per le famiglie: «Spesa media da quasi 500 euro l'anno». Tutti i rincari per città, da Milano a Bari

Il caro vita non risparmia neppure i beni essenziali, e l'acqua non fa certo eccezione. La recente inchiesta di Altroconsumo relativa all'acqua potabile ha evidenziato aumenti medi del 9,5% in due anni (da dicembre 2021 a oggi), con una media di 466 euro di spesa a famiglia, rileva l'agenzia GEA.