​Si candida via Instagram e diventa il nuovo medico di famiglia: ecco chi è Eleonora Pagliaro

Si candida via Instagram e diventa la nuova dottoressa di famiglia di Mira, nel Veneziano. Eleonora Pagliaro si trasferisce da Roma alla "Terraferma lagunare" grazie alla campagna di reclutamento dei medici dell'Ulss 3 Serenissima: è la terza professionista individuata tra le quasi quattrocento candidature, dopo i nuovi dottori di base già assegnati ai sestieri di San Marco e Castello, ma è la prima a scegliere la provincia. I prossimi si insedieranno nel sestiere della Giudecca e al Lido di Venezia.

Dottoressa di famiglia a tutti i costi: due anni di tentativi per entrare a Medicina; un trasferimento a Roma per studiarla; sei anni sui libri sostenuta da due carrozzieri miresi, mamma e papà; un cuore salvato al papà grazie a quei libri; una tesi in anatomia patologica; il sogno di tornare a casa; l'illustrazione della campagna reclutamento medici dell'Ulss 3 che gira tra i neolaureati dell'Università della capitale e un suo messaggio via Instagram per candidarsi. Da questa settimana la dottoressa Eleonora Pagliaro è il nuovo medico di famiglia di Mira. Parte con 1.140 assistiti.

