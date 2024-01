Bolletta dell'acqua da 62mila euro a un'anziana: «Ha avuto un malore, è malata di cuore»

Le bollette e le scadenze mensili sono spesso motivo di preoccupazione. In tempi di caro-prezzi, poi, far quadrare i bilanci familiari è una necessità. Tuttavia, le sorprese "amare" sono dietro l'angolo. Lo sa bene un'anziana residente in un comune del Molise a cui è stata recapitata una bolletta dell'acqua da capogiro, oltre 62mila euro (62.044,94). Recentemente aveva destato scalpore la morte nel giorno della vigilia di Natale di Caterina Giovinazzo, l'anziana di 88 anni, che aveva ricevuto una bolletta dell'acqua da oltre 15mila euro.