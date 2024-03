Pesce luna da una tonnellata spiaggiato a Cesenatico, il recupero della carcassa FOTO

di Redazione web

Un pesce luna dal peso record di circa una tonnellata si è spiaggiato a Valverde in Romagna. Lo scrive su Facebook il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli che pubblica le foto del recupero. La carcassa è stata portata via da una maxi squadra composta da tecnici comunali, volontari di Radio Soccorso Cesenatico, Centro Sub 'Roberto Zoccà e operatori di 'Amici animalì di Ravenna.

Pesce luna da record a Cesenatico

Il pesce luna è considerato uno dei più longevi al mondo ed è uno dei pesci ossei più pesanti. Può raggiungere anche due tonnellate di peso. Popola l'Atlantico, il Pacifico, si trova un pò ovunque anche nel Mediterraneo e avvistamenti in Adriatico non sono così rari. È intervenuta la Fondazione Cetacea di Rimini per fare misurazioni e prelievi.

«Le dimensioni di questo esemplare non sono uniche - spiega all'ANSA Sauro Pari (Fondazione Cetacea) - È già successo in passato, con uno spiaggiamento nel 2008 a Rivabella di Rimini di un pesce luna di oltre tre metri e del peso di 1080 chili.

