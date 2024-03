Birra, quali sono i Paesi dove se ne consuma di più: la sorprendente classifica

La «bionda» è la bevanda alcolica più diffusa al mondo e forse anche la più amata. Inverno o estate che sia, accompagna non solo i nostri pasti ma anche momenti di gioia e spensieratezza. Presenta molte varietà, in base anche ai luoghi di produzione e di consumo. Da sottolineare che laha origini davvero antiche: secondo gli esperti si hanno sue notizie addirittura nel periodo preistorico, sebbene nei secoli la sua produzione e preparazione sia fortemente modificata.

Chiara, rossa, doppio malto e non solo. Molto celebre è la dark, dal sentore quasi amaro, prodotta dalla Guinness e molto amata in Irlanda. Secondo le stime 2020, in tutto il mondo sono stati consumati circa 177,5 miliardi di litri.

Ma qual è il Paese che consuma più birra in assoluto?