«Via i bimbi dagli schermi digitali». Per ogni ora passata davanti a un display i piccoli parlano 294 volte in meno

Avviso alle mamme e ai papà, ma non solo: mettere un bambino davanti ad uno schermo - tv, cellulari, smartphone - non fa bene alla salute del piccolo. La prova, definitiva, arriva dalla scienza. Gli esperti di sviluppo infantile hanno scoperto che gli schermi digitali dei nostri device, recano danni alle abilità cognitive e al linguaggio dei bambini.



Negli ultimi anni la dottoressa Mary Brushe dell'Università di Adelaide e del Telethon Kids Institute di Perth, ha pubblicato sul Journal of American Medical Association (Jama) Pediatrics la sua nuova scoperta.



Lo studio ha preso un campione di 220 famiglie australiane con figli di età compresa tra i 12 e i 36 mesi. La ricerca ha visto i suoi autori dotare ogni infante di una sorta di smartwatch in grado di tracciare i rumori circostanti: dalle parole pronunciate dagli esseri umani ai suoni prodotti dai dispositivi elettronici.