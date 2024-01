«Non faccio l'amore da 2 anni, sono così bella che gli uomini si sentono intimiditi e non ci provano»

Il prezzo da pagare per essere troppo belli ammonta a due anni senza sesso. Non lo dice la scienza, ma lo sostiene la modella svedese Amber Johanssen, di 37 anni. Ricca, sfacciata, indipendente e seguita da mezzo milione di persone sui social, l'influencer ha tutte le carte in regola per essere corteggiata dagli uomini, ma a detta sua «i ragazzi hanno paura di lei, si sentono intimiditi dalla bellezza e non le chiedono mai di uscire». Infatti, l'influencer non ha rapporti sessuali da un paio di anni.

Ma quanto vale avere tanti soldi e un corpo da favola se poi gli uomini non ci provano?