Belen torna sui social dopo la rottura con Stefano De Martino (e le foto con Elio Lorenzoni): «Non mi sento uno schifo»

Belen Rodriguez e Stefano De Martino atto terzo. Altro crac, così si dice, nella coppia: lei viene paparazzata con un altro, lui si vede per le strade di Milano che gira solo e deperito. Siamo a luglio è tempo di ferie, ma il gossip non va in vacanza e anzi le temperature diventano ancora più bollenti a caccia di scoop. La showgirl argentina viene rimessa al centro della cronaca rosa (o forse ci si è voluta mettere lei da sola) dopo gli scatti che la immortalano insieme a Elio Lorenzoni, un imprenditore bresciano moro, con la barba, affermato nel lavoro. Caratteristiche che piacciono molto alla Rodriguez. Tutto documentato con un ampio servizio fotografico esclusivo del settimanale Chi che mostra i due alla festa di compleanno di Ignazio Moser, il compagno di sua sorella Cecilia.

