Belen alla scoperta della Scozia si fa i complimenti da sola: «Brava me!». La nuova poesia alimenta il mistero, libro in arrivo?

Belen Rodriguez si è concessa una vacanza in solitaria in Scozia dove sta visitando paesaggi mozzafiato in mezzo alla natura più selvaggia. La showgirl sta raccontando tutto ai suoi follower nelle proprie storie Instagram e, oltre a foto e video di scogliere, prati mossi dai venti impetuosi e castelli che si stagliano nel cielo grigio, Belen sta anche scrivendo i suoi pensieri e le sue poesie. E qualcuno le ha chiesto di scrivere un libro.