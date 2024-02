Belen, nuovo amore dopo Elio Lorenzoni? Paparazzata con Giacomo Cavalli (ex di Diletta Leotta)

Belen Rodriguez ha un nuovo amore? È ciò che si stanno chiedendo tutti gli appassionati di gossip in questo momento. La showgirl argentina, infatti, da qualche settimana non pubblica più nessun contenuto insieme all'imprenditore bresciano Elio Lorenzoni con il quale sembrava stesse vivendo una storia d'amore da favola.

Nelle scorse ore, Belen è stata paparazzata per le vie di Milano in compagnia di Giacomo Cavalli, ex fidanzato di Diletta Leotta, come evidenzia il settimanale Chi.

Il modello classe 1993, ha fatto coppia fissa con la conduttrice sportiva di Dazn per qualche mese. Inizialmente i due avevano deciso di mantenere la privacy più assoluta sulla loro storia d'amore salvo, poi, uscire allo scoperto al matrimonio del fratello di Diletta, Mirko Manola. Durante la festa, l'ormai ex coppia si era lasciata immortalare più volte e aveva, poi, postato gli scatti su Instagram.