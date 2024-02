Belen, Sanremo le ricorda Elio Lorenzoni? Quel commento «mamma mia» su "Quando Finisce un Amore" (Irama con Riccardo Cocciante)

Belen, in questo momento, si trova a Dubai per motivi di lavoro. Dopo il suo viaggio in solitaria in Scozia, la showgirl argentina è partita nuovamente e, anche questa volta, non aveva detto nulla ai fan a proposito della sua partenza. In tanti, appena hanno visto la sua storia Instagram all'aeroporto, hanno subito pensato che la mamma di Santiago e Luna Marì volesse prendersi qualche altro giorno per stare da sola dopo la fine della storia con Elio Lorenzoni.

Belen, comunque, sembra essere serena tutto sommato, anche se, ciò che posta sui social non è mai casuale. Proprio per questo motivo, i suoi fan pensano che una delle sue ultime storie si riferisca proprio alla relazione finita con l'imprenditore bresciano.