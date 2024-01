Autonomia differenziata, i dettagli della riforma: cosa sono i Lep e cosa succede ora

Il Senato ha recentemente approvato il disegno di legge di iniziativa governativa sull'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, con 110 voti favorevoli, 64 contrari e tre astenuti. Questo provvedimento segna un passo significativo nel dibattito sulla decentralizzazione del potere in Italia. La proposta, promossa dal ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, è una legge tecnica che stabilisce le procedure per "attuare" la riforma del Titolo V della Costituzione, introdotta nel 2001.