Alluvione Emilia-Romagna, identificato l'ultimo corpo: Giordano galleggiava in giardino coperto di fango

Sono 14 i morti per l'alluvione in Emilia-Romagna, sei accertati nel Ravvenate. Ha oggi un nome il corpo dell'ultima vittima ritrovata venerdì mattina in via della Valle a Faenza: si tratta di Giordano Feletti, 79enne del posto. La salma galleggiava in giardino ricoperta di fango ed è stata notata da alcuni residenti quando le acque hanno cominciato a ritirarsi. La zona si trova in un'area depressa della città romagnola che come tale si era riempita d'acqua: l'uomo però viveva in un piano rialzato e quindi non si capisce come mai si trovasse a livello del terreno.

Le vittime dell'alluvione

La Procura di Ravenna, come nel caso degli altri decessi legati all'alluvione, ha aperto un fascicolo conoscitivo (modello 45, senza ipotesi di reato). Pure l'unico caso per il quale inizialmente era stato ipotizzato un omicidio colposo a carico di ignoti - morte del 75enne Giamberto Pavani residente a Castel Bolognese ma originario di Ferrara - nelle ultime ore è stato inquadrato come modello 45: le verifiche hanno portato gli investigatori ad appurare che le chiamate dei vicini preoccupati per la sorte dell'anziano, non erano cadute nel vuoto per l'inerzia dei soccorritori, ma per problemi alle linee.

L'allerta rossa

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di sabato allerta rossa in buona parte dell’Emilia-Romagna. Allerta arancione su settori di Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e parte di Calabria e Sicilia. Allerta gialla valutata in Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e parte di Calabria, Sicilia, Emilia-Romagna, Piemonte e Valle d’Aosta.

