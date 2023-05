Maltempo, l'allarme del geologo Tozzi: «Sarà sempre peggio»

di Redazione Web

L'emergenza maltempo in Emilia Romagna spaventa gli italiani. E, purtroppo, le notizie che giungono dagli esperti sono tutt'altro che rassicuranti. «Il clima è cambiato e il territorio è rimasto quello, anzi lo abbiamo maltrattato ancora di più - spiega il geologo Mario Tozzi -. Tanta acqua in poco tempo rimane in superficie, perché per la siccità il terreno era quasi impregnabile, in più abbiamo messo asfalto e cemento. I corsi d'acqua non sono fatti per reggerne così tanta».

Maltempo, l'allarme del geologo

«È chiaro che qualche casa va sott'acqua - prosegue il geologo -, poi se fai opere mirate va bene, ma non bastano con queste piogge. Da qui in poi avremo solo un'accelerazione di questi fenomeni, più numerosi, frequenti, violenti, fuori dalle stagioni tipiche».

L'esperto, dal Salone del Libro di Torino, ha proseguito: «Si deve agire sulle cause del cambiamento climatico, poi opere di adattamento, pian piano andare via dalle aree che sono di appartenenza dei fiumi».

