Asia Argento nuda su Instagram: fisico da urlo. I follower: «Onlyfans?»

Asia Argento sfida la censura e pubblica su Istagram ben tre scatti ad alto tasso erotico, in cui si mostra completamente nuda. Fisico da urlo e faccia tosta, l'attrice posiziona emoji con fragoline, cuori infuocati e freccette nei punti strategici per evitare il ban della piattaforma. Come sempre sui social c'è chi no l'ha presa proprio bene.

