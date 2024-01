Circus Box, dj set a ritmo di inclusività a San Lorenzo: tra gli ospiti, Normvl, la figlia di Morgan e Asia Argento

di Redazione web

Non un tradizionale salone di bellezza dove poter fare un taglio alla moda, ma neanche solo un locale dove poter ascoltare un dj set pomeridiano. Potrebbe trovarsi su una strada di New York o Londra, invece, nasce nel quartiere più eclettico di Roma, San Lorenzo; si chiama Circus Box, un luogo vivo e vivace, dove poter ascoltare un set diverso con predilezione per la musica rave culture, techno, deep house, afro beat. «Vogliamo moltiplicare bellezza e opportunità, perché abbiamo sempre visto nei momenti di crisi, la possibilità di evolvere e creare nuove strade», considera Alessandra Pucci, manager di questo locale innovativo, che sin dalla sua apertura ha sempre puntato su accoglienza ed inclusività.

Riscatto del quartiere

«È stato così nel 2011, quando abbiamo creato Un Taglio Solidale per le donne in difficoltà ed è così ancora oggi in questo 2024 dagli scenari globali così incerti. A San Lorenzo abbiamo trovato una comunità attiva e resistente e vogliamo essere parte del riscatto di questo bellissimo quartiere», ha aggiunto Pucci, che con il salone RiccioCapriccio ha voluto portare avanti una piccola grande rivoluzione, perché «è un locale che accoglie le varie anime di questa città, che spesso si raccolgono in associazioni, un luogo di confronto su argomenti importanti, tra cui la violenza sulle donne».

Musica per tutti

Ogni giovedì, dalle 18 alle 20, in vetrina ci sono dj che mettono i loro dischi, in uno spazio accogliente privo di barriere e pregiudizi. Una factory di arte e bellezza a 360° per un mondo senza frontiere, che sorge sui resti di un palazzo bombardato nel 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale. «La prima ad aver inaugurato le sessioni al Circus Box di dj è stata Normvl, la figlia di Asia Argento e Morgan, che suona un genere tribe, bravissima, ma sono molti i dj che si alterneranno ogni giovedì.



CALENDARIO EVENTI



25 gennaio 2024 ore 18-20

Astroboy dj set

Mezzo umano e mezzo cyborg, Astroboy è la parte più rituale e primordiale del progetto musicale @towsea. Solca le consolle terrestri portando trans vibes in ogni dancefloor.



CALENDARIO CIRCUS BOX FEBBRAIO 2024

1 febbraio 2024 ore 18-20

00100 dj set

techno/industrial/harcore



8 febbraio 2024 ore 18-20

Impy dj set

techno disco queer music.



15 febbraio 2024 ore 18-20

Aspiraldora dj set

techno



22 febbraio 2024 ore 18-20

Normvl dj set

+ presentazione del San lo Pride con la partecipazione de Le Tre Ghinee

techno



29 febbraio 2024 ore 18-20

Ida Mandato dj set

techno/industrial



