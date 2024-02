Arianna Meloni, la rivalità con la sorella premier: «Tra me e Giorgia non c'è mai stata, a volte le scrivo "sei viva?"»

Arianna Meloni, sorella di Giorgia Meloni, parla della rivalità con la premier: «No, tra noi non c’è mai stata rivalità». In una lunga intervista al Secolo d'Italia, Arianna Meloni racconta che con Giorgia ora non riescono a sentirsi tutti i giorni come invece accadeva prima del nuovo ruolo istituzionale della sorella Giorgia.

«Prima sì - racconta la responsabile della segreteria politica di Fdi -, adesso non è detto. Magari le scrivo io un messaggio. Le scrivo "Sei viva?" e le mando un bacetto. Oppure mi presento a casa sua la sera tardi. Non mi sento di infastidirla. Lei è sempre in movimento. Ha fatto più di 250 incontri a livello internazionale. Capisco che può non avere il tempo».