Annalisa vince il Global Force, il discorso in inglese e la foto (emozionata) con Katy Perry: «Grazie per le tue parole»

Annalisa ha partecipato a uno degli eventi più importanti per la musica internazionale: il Women in Music organizzato da Billboard che ha premiato a Los Angeles tutte le artiste che hanno lasciato un segno nella musica del proprio Paese ma anche in generale. Grazie ai suoi brani, che per settimane e settimane sono rimasti in classifica e poi anche alla canzone "Sinceramente" che è stato il pezzo più passato in radio da quando è finito Sanremo e quello più utilizzato per i video di TikTok, Annalisa ha vinto il premio Global Force. La cantante ligure che è stata scoperta da Maria De Filippi si è lasciata immortalare dai fotografi sul "blue carpet" come una vera e propria star, ha indossato un outfit super sexy che lasciava poco all'immaginazione, ha tenuto il discorso di ringraziamento in inglese e ha ringraziato una nuova amica: Katy Perry.