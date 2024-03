Angelo Ciocca con fischietto e cartellino rosso all'Europarlamento: dal cioccolato turco alle scarpe, chi è il bulldog della Lega

Case green, a che punto siamo? Nelle ultime ore, durante la seduta di martedì 12 marzo 2024, i deputati del Parlamento europeo hanno adottato in via definitiva le nuove regole per ridurre il consumo energetico e le emissioni di gas a effetto serra del settore edilizio, ovverosia la cosiddetta «direttiva case green» o Energy performance of building directive - EPBD.

Attenzione però: nella nota del Parlamento UE si sottolinea che per diventare legge, la direttiva dovrà ora essere approvata formalmente anche dal Consiglio dei Ministri. Una volta che tutti i Governi l'avranno approvata, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE ed entrerà in vigore entro i successivi 20 giorni.

Ma non tutti sembrano a favore delle politca green. Alla plenaria di Strasburgo del Parlamento Europeo,, ha suonato un fischietto e mostrato un cartellino rosso. L’eurodeputato dellaha scelto di compiere questo gesto proprio in segno di disapprovazione verso la nuova direttiva del Parlamento Europeo.Non è la prima volta che Ciocca fa opposizione tramite metodi non solo particolari, ma anche non consoni al luogo in cui si trova.