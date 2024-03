Bandecchi contro il politically correct: «Alle donne piace essere guardate, così come agli uomini piace guardarle»

di Redazione web

Il sindaco di Terni e leader di Alternativa Popolare, Stefano Bandecchi, continua a far discutere. Oggi a Livorno per un tour elettorale, Bandecchi si è lasciato andare all'ennesima battuta sulle donne, come spesso accade in bilico sul filo del maschilismo: con i giovani di Livorno, ha detto, «ci siamo confrontati su cose pratiche, i ragazzi mi hanno fatto delle domande pratiche e io ho risposto: li ho visti silenziosi perché le risposte che io davo erano risposte soddisfacenti»

Poi però ha aggiunto, ironizzando sul "politicamente corretto": «L'unica risposta che non ha soddisfatto era quella sulle donne, non lo so perché... Adesso chiederò scusa a tutte le donne, io non guarderò più le donne in tutta la mia vita adesso. Non sono in imbarazzo, mi viene da ridere perché secondo me le donne hanno piacere a essere guardate, come gli uomini hanno piacere di guardarle».

«Dobbiamo sbarcare in tutta Italia»

«Siamo a Livorno perché Alternativa Popolare deve sbarcare in tutta Italia, deve sbarcare sul serio, e Livorno è una città importante, come tante altre, che ha le sue caratteristiche come ogni città italiana», ha detto Bandecchi. «Sono rimasto contento di aver parlato con i ragazzi di Livorno che la pensavano ben diversamente da me, però abbiamo trovato tante cose che alla fine sono anche in comune - ha aggiunto dopo aver parlato con un gruppo di giovani - Se è vero che la chiacchierata è cominciata un po' vivace, poi si trova un compromesso e questo solo per un motivo, perché Alternativa Popolare, a differenza dei partiti schierati in una destra ideologica o in una sinistra ideologica, è un partito pragmatico, è un partito che alla fine ha bisogno di riempire i piatti della gente, ha bisogno di dare alla gente delle risposte e le riposte sono vere, non sono fantasia».

