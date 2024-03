Case green, l'allarme del Codacons: «Costa fino a 60 mila euro ad abitazione». Per aiutare i privati arrivano i mutui verdi

Continua il dibattito sulla direttiva Ue sulle Case green. Un'iniziativa politica epocale, che, però, ha davanti a sé tanti ostacoli da superare. In primis quello politico. La maggioranza, infatti, si è espressa contro l'iniziativa all'Europarlamento. Una direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Intanto, in Italia si discute sui costi per i privati. Il Codacons lancia l'allarme: «Per riqualificare un'abitazione» secondo i crismi Ue, servono «tra 35-60mila euro ad abitazione».

Case green, cosa cambia su ristrutturazioni, caldaie e pannelli solari: «Impatto zero sul clima entro il 2050»