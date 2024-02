Viaggio per dimenticare il marito (da cui sta divorziando), poi scompare: «Avvicinata da un uomo». Il mistero delle telecamere oscurate

Un viaggio in Europa che avrebbe dovuto alleviare il dolore per un matrimonio finito (con le pratiche di divorzio in corso) si è rivelato un caso di scomparsa inaspettato. Non si hanno più tracce di Ana Knezevich, 40 anni, agente immobiliare originaria della Colombia: è scomparsa il 5 febbraio e polizia e famiglia la cercano ininterrotamente da tre settimane. Lei aveva anticipato che voleva attraversare la Spagna per non pensare più alla separazione dal marito David Knezevich, di 35 anni. Oggi gli investigatori hanno scoperto che la donna si era iscritta a un sito di incontri e che prima di far perdere le sue tracce aveva conosciuto un uomo mentre passeggiava per strada, così come rivelano i messaggi inviati ad alcuni amici.