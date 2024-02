«La mia migliore amica Gina aspetta un figlio da mio papà: hanno 26 anni di differenza. Lei vuole solo i nostri soldi. Mi sento tradita»

Avere una migliore amica significa fare tutto insieme a lei: shopping, cene, passeggiate, vacanze. Dormirci insieme, confidarsi i segreti più intimi e sapere tutto l'una dell'altra, una prerogativa per instaurare un rapporto di fiducia indissolubile. Ma come reagiresti se sapessi che la tua migliore amica viene a casa per vedere tuo padre e non te? Una probabilità che è diventata certezza nella vita di una giovane ragazza che ha scoperto da poco la relazione clandestina fra il suo papà di 49 anni e la sua amica di 23. Ma non è tutto. L'amica e nuova fidanzata del papà è in dolce attesa e la coppia sbandiera il loro amore.

La figlia, però, si sente tradita da entrambi ed è sicura che la sua amica stia con il papà solo per avere una vita agiata e mettere mano al suo conto in banca.