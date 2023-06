Alessandro Impagnatiello, chi è l'amante di lui: ex collega inglese, l'ultimo incontro con Giulia per chiarirsi

Giulia Tramontano e l'altra donna di Alessandro Impagnatiello si erano incontrate per chiarirsi a Milano. A raccontarlo agli inquirenti è stata la giovane cameriera di origini inglesi, che nell'ultimo anno ha avuto una relazione con l'uomo in carcere per l'omicidio della 29enne napoletana ritrovata cadavere a Senago. Le due, sabato pomeriggio, parlarono dei «maltrattamenti psicologici» di Impagnatiello e decisero di aiutarsi a vicenda per affrontare la situazione. La giovane, sentita come teste, ha fatto acquisire alcuni messaggi ricevuti nella serata di sabato, nei quali Giulia Tramontano le avrebbe scritto: «Ti ho mentito, lasciami in pace». A scrivere, però, sarebbe stato Impagnatiello perché Giulia era già morta. L'altra giovane ha riferito di essersi «preoccupata» perché lei non aveva risposto subito ad un suo Whatsapp.