Albano chiede scusa ai figli: «Non sono stato un papà presente dopo il divorzio. Ylenia? Mi blocco quando sento il suo nome, ma so dov'è»

Albano è tornato a raccontare la sua vita, dopo l'arrivo del suo quarto nipote, il primo figlio di Romina Carrisi. Un'intervista molto profonda che ha toccato corde molto profonde del suo cuore, tra cui anche l'anniversario della scomparsa di Ylenia, la prima figlia del cantante. Albano ha anche rivelato cosa pensa delle canzoni in gara a Sanremo da cui lui è stato escluso.

Albano, le scuse alle figlie

Albano ha raccontato nel salottino di Silvia Toffanin di dovere delle scuse alle figlie e a Romina Carrisi in particolare per non essere stato presente come avrebbe voluto nelle loro vite, dopo il divorzio da Romina Power. «Scusa e grazie perché mi hai regalato dei momenti incredibili. Da quando sei mamma sei cambiata, in positivo», ha detto il cantante alla figlia, in collegamento con Verissimo.