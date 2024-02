Accoltella due bambini di 9 e 10 anni sul marciapiede davanti alla scuola: i piccoli si salvano entrando in classe, fermato l'aggressore 21enne

Tracce di sangue sul marciapiede che testimoniano l'aggressione, due bambini di 9 e 10 anni assaliti e feriti gravemente con un coltello e una torcia, un 21enne arrestato e accusato di tentato omicidio. Sono gli elementi che compongo una tragedia sfiorata avvenuta a Duisbug-Marxloh, in Germania, nella giornata di ieri, mercoledì 28 febbraio.

Secondo gli investigatori il ragazzo è un tedesco di origini bulgare. Il 21enne ha attaccato i due piccoli alunni, un maschio e una femmina, che si sono poi trascinati verso la loro scuola elementare, dove un'insegnante ha chiamato le forze dell'ordine. L'aggressore è stato trovato vicino alla scena del crimine ed è stato arrestato senza opporre resistenza, riporta il quotidiano tedesco Welt, ma sarebbero ancora sconosciuti i motivi del gesto.

I due piccoli alunni sono stati feriti gravemente, ma sarebbero fuori pericolo di vita. Alcuni genitori preoccupati si sono in seguito radunati davanti alla scuola dove i due bambini avevano trovato riparo. La polizia li ha subito rassicurati sottolineando che l'assalitore era stato preso e non c'era nessun pericolo per la comunità.

Un'altra aggressione qualche giorno prima

Solo qualche giorno prima, in una scuola della città di Wuppertal, era avvenuto un altro attacco contro degli alunni. Durante l'aggressione sono rimasti feriti sette ragazzi e il 17enne, armato di coltello, accusato di aver commesso la violenza.

Secondo gli investigatori, lo studente avrebbe improvvisamente attaccato diversi compagni di classe con un coltello durante la ricreazione. Poi, si sarebbe inflitto gravi ferite prima che un insegnante riuscisse a convincerlo a desistere. Secondo la polizia, il ragazzo sarebbe affetto da una malattia mentale.