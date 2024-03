Mattarella: «Troppe e inaccettabili molestie alle donne. Mai dimenticare l'orrore di Giulia Cecchettin»

Al Quirinale oggi si celebra la Giornata Internazionale della Donna, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. «Come non ricordare le vittime nei tanti femminicidi, anche in giorni recenti - ha detto nel suo discorso -. Come non ricordare, per tutte, Gulia Cecchettin, la cui tragedia ha coinvolto nell'orrore e nel dolore l'intera Italia? Si è detto tante volte - anche in quei giorni - che occorre una profonda azione culturale per far acquisire a tutti l'autentico senso del rapporto tra donna e uomo: l'arte è un veicolo efficace e trainante di formazione e di trasmissione di valori della vita. Per questo, oggi, rendiamo omaggio ed esprimiamo riconoscenza al protagonismo artistico delle donne».