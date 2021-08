Virus Marburg, la nuova infezione trasmessa dai pipistrelli e il primo caso in assoluto in Africa: ecco quali sono i sintomi

Un caso di virus «Marburg», malattia altamente contagiosa che causa una febbre emorragica ad elevata mortalità, è stato registrato in Guinea rappresentando il primo caso in Africa occidentale come annunciato dall'Oms e il governo guineano. La stessa Organizzazione mondiale della sanità comunque ha dichiarato di considerare la minaccia «alta» solo a livello nazionale e regionale, ma «bassa» su scala internazionale.

«La malattia da virus di Marburg, che appartiene alla stessa famiglia del virus responsabile» dell'Ebola, «è stata rilevata meno di due mesi dopo che la Guinea ha dichiarato la fine dell'epidemia di Ebola scoppiata all'inizio dell'anno», ha precisato l'ufficio africano dell'OMS.

La malattia da virus di Marburg viene trasmessa all'uomo dai pipistrelli della frutta e si diffonde nel genere umano attraverso il contatto diretto con fluidi corporei di persone infette o con superfici e materiali contaminati. In Africa precedenti focolai e casi sporadici erano stati segnalati in Sud Africa, Angola, Kenya, Uganda e Repubblica Democratica del Congo. Ma questa è la prima volta che il virus viene rilevato nell'Africa occidentale. Le informazioni sulla comparsa del virus in Guinea sono state confermate dal governo guineano in una dichiarazione diffusa ieri sera. «L'indagine avviata dal 4 agosto 2021 attorno al caso non ha rivelato altri casi sospetti di febbre di Marburg. Tuttavia, sono stati elencati e seguiti quotidianamente 155 casi di contatto», ha affermato l'esecutivo.

