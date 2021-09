Covid, terza dose di vaccino: via libera del Cts per over 80 e Rsa

Terza dose di vaccino contro il Covid, via libera del Comitato tecnico scientifico per gli over 80 e gli ospiti delle Rsa.

Il Cts ha dato l'ok alla somministrazione della terza dose di vaccino per gli ultraottantenni e per gli ospiti delle Residenze sanitarie assistite. È il parere espresso, secondo quanto si apprende, dagli esperti del governo che hanno invece rinviato la decisione sull'estensione anche al personale sanitario: non ci sarebbe l'urgenza e non si tratta di soggetti fragili.

