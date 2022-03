Parkinson, i segni premonitori arrivano 6 anni prima

L’edizione 2022 della ‘Brain Week’ è dedicata alle malattie neurologiche che possono presentarsi lungo l’intero arco della vita e, fra queste, c’è il Parkinson. Sono vari i fattori che entrano in gioco in questo caso, dalla genetica all’ambiente comprese le abitudini alimentari. Il Parkinson è la malattia degenerativa più diffusa in Italia dopo l’Alzheimer e coinvolge circa 500mila persone.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Marzo 2022, 16:17

