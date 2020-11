Covid, il vaccino di AstraZeneca non arriverà a breve: ecco il motivo del ritardo

Ritardo per il vaccino contro il covid di AstraZeneca. Il candidato vaccino elaborato dall'università di Oxford, in collaborazione fra gli altri con l'Irbm di Pomezia richiederà ulteriori studi prima di poter essere diffuso. Ad ammetterlo è stato Pascal Soriot, numero uno della società farmaceutica produttrice AstraZeneca.

Leggi anche >Covid, ipotesi patentino rilasciato dopo il vaccino per spostarsi in Italia e all'estero

In un'intervista alla Bloomberg, Soriot ha amesso il ritardo nei test a pochi giorni dalla pubblicazione dei primi risultati sulla sperimentazione che indicavano un'efficacia del prototipo compresa fra il 62 e il 90% a seconda dei tipi di dosaggio (70% medio circa). Quei risultati erano stati in seguito oggetti di richiesta di chiarimenti e di dubbi su alcuni dati nella comunità scientifica internazionale. Il principale motivo del ritardo è proprio legato alla differenza di efficacia a seconda del dosaggio.

L'esito migliore (con un 90% di successi) è stato individuato con il dosaggio di una mezza dose, seguito dal richiamo di una dose intera a un mese di distanza, mentre con la classica doppia dose, l'efficacia si riduceva al 62%, sempre un mese dopo. Questa differenza è stata notata, tra l'altro, per errore, come ammesso in un’intervista a Reuters Menelas Pangalos, responsabile dell’area ricerca. Gli studiosi hanno analizzato entrambe le situazioni, traendo interessanti risultati, ma per poter avere la certezza necessaria per la divulgazione del vaccino servono ancora degli approfondimenti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Novembre 2020, 14:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA